В пятницу, 11 февраля, в Харькове, где сегодня пройдет выездное заседание СНБО, возле здания областной администрации собирались на митинг в защиту телеканала "Наш" сторонники лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Днем ранее Мураев призвал харьковчан прийти завтра под здание ОГА, потому что ожидает, что Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против телеканала "Наш".

К зданию Харьковской ОГА уже прибыл лидер партии "Наши", собрались его сторонники, установлена сцена. Туда же пришли националисты, которые скандируют кричалки против Мураева.

"Телеканал "Наш", который выступает за мирную повестку, собираются закрыть. А те каналы, которые разжигают рознь - вещают...Можно критиковать власть, а можно - оскорблять и оскорблять недостойно. И это слышно в эфирах многих телеканалов, но никаких санкций нет...", - говорит со сцены Мураев. В это же время кричат националисты.

Напомним, журналист Назаров заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пакет санкций для канала "Наш".

Также сообщалось, что в начале февраля в Киеве националисты устроили митинг у телеканала "Наш" с требованием его закрыть.