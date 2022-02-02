Вечером 2 февраля националисты собрались на очередную акцию с требованием закрыть телеканал "Наш" и ввести санкции против его основателя Евгения Мураева.

Об этом передает корреспондент "Страны".

У главного входа канала "Наш" националисты начали собираться после 18:00 - под баннером телеканала, на который они же еще вчера прикрепили наклейку со звездой и надписью "Армия России". К 18:55 на мероприятие пришли не более 100 человек, к началу акции, намеченному на 19:00, еще подтянулись люди. В итоге набралось чуть больше сотни человек.

Телеведущий канала "Наш" Макс Назаров в прямом эфире заявил, что у канала есть сюрприз для тех, кто явился под офисное здание СМИ. И в этот момент на канал "Наш" включил на улице гимн Украины.

Националисты в ответ принялись скандировать кричалки с требованием закрыть канал и посадить Мураева в тюрьму. А телеканал включил запись речей о психологии и психических заболеваниях, правах человека и поправках к Конституции США.

Затем канал "Наш" вновь включил гимн Украины.

После этого из динамиков телеканала вдруг раздалась майдановская кричалка "кто не скачет, тот москаль". И националисты предсказуемо начали под нее скакать.

Затем под звуки лекции о психопатах участники акции взялись атаковать ворота канала, но длилось это недолго.

К 20:20 акция националистов закончилась. Напоследок они зажгли фаеры и забросили их на здание, из-за чего тут же сработала пожарная сигнализация. Полиция никак этому не препятствовала.

Ранее "Страна" писала, что 1 февраля под офисом телеканала "Наш" ультраправые устроили акцию с файерами, криками "Русский, сдавайся!" и призывами "вешать нашистов".

А осенью мы рассказывали, как в Сумах на площади напали на съемочную группу телеканала "Наш". На оператора вылили кофе, затем съемочную группу пытались оттеснить с площади.