В центре Киева на улице Владимирской возле здания Службы безопасности Украины произошла стрельба из автомата.

Столичные телеграм-каналы сообщают, что возле обменника криптовалюты ранили националиста и ветерана АТО Алексея Середюка.

Ультраправые из организации "Катарсис" заявляют, что через обменник возле здания СБУ, рядом с которым уже дважды произошла стрельба, якобы проходят незаконные транзакции - "наркотрафик и финансирование вооруженных группировок "ЛДНР".

"То есть, судя по всему, националисты пытались системно кошмарить (вероятно с целью вымогательства) обменный пункт, но нарвались на сдачу", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Полное видео драки возле обменника:

Середюк запомнился случаем в 2021 году, когда он дрался с полицией и грозил самоубиться из окна Шевченсковского РОВД. Это известный деятель "Братства" Корчинского. Он специализируется на атаках против СМИ.

Напомним, 25 января возле главного Офиса Службы безопасности Украины также прозвучали выстрелы возле пункта обмена валют. Тогда представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Люди не пострадали.

Все участники инцидента были задержаны. "Инкассатор" на деле - охранник пункта обмена валют. У него было охотничье ружье Сайга (это переделанный автомат Калашникова). Оружие изъято. А те, кто пикетировал охранника - представители ОО "Украинский стяг". Будет возбуждено уголовное дело по "хулиганке", пойдет в суд", - рассказал тогда "Стране" источник.