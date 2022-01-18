Вечером в воскресенье, 16 января, в селе Куриловка Харьковской области мужчина в балаклаве напал на автозаправочную станцию. Он забрал деньги из кассы, выстрелил в воздух и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Сообщение о нападении на АЗС поступило в полицию в воскресенье вечером. Как выяснилось, неизвестный в балаклаве, угрожая оружием, забрал кассу, выстрелил в воздух и убежал. Следователи открыли уголовно производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции устанавливают свидетелей происшествия и просят помочь.

"Приметы злоумышленника: худощавого телосложения, был одет в одежду черного цвета. При себе у него был белый полиэтиленовый пакет. Уважаемые водители транспортных средств, оборудованных видеорегистраторами! Если видеорегистратор вашего автомобиля зафиксировал кадры приближения или бегства злоумышленника с места совершения разбойного нападения, совершенного 16 января в период с 19:00 до 19:40 по адресу: Купянский район, село Куриловка, улица Беляева, дом 40, просим сообщить по телефону: 050-910-52-00", - сказано в сообщении.

Напомним, полицейские поймали в Киеве трех мужчин из шести, которые ограбили и избили шумных соседей.

Также сообщалось, что на Крещатике 33-летний студент из Судана ограбил ночную аптеку.