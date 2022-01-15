В Казахстане в ходе массовых беспорядков мародеры совершили 20 нападений на объекты здравоохранения. Некоторый клиники Алматы почти 3 суток находились в осадном положении, а медики в этот период работали круглосуточно.

Об этом сообщил СМИ директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова.

"В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения это - пять стационаров, один пункт первичной медико-санитарной помощи и 14 аптек, пострадало семь медицинских работников и 45 автомашин скорой медицинской помощи, из них четыре автомобиля ремонту не подлежат", - сказала она.

Асель Артакшинова также добавила, что три медицинские клиники Алматы – городские больницы номер 1, 7 и 12 - "практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно, не было подвоза питания для больных, и медикам приходилось готовить еду для пациентов".

По словам директора департамента, в числе тех, кто обращался в медицинские учреждения за помощью в ходе беспорядков в Казахстане, были и те, кто не говорил ни на казахском, ни на русском языках, а после получения помощи без разрешения люди покидали больницы.

"Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", - сказала Асель Артакшинова.

Напомним, что в Казахстане в начале января 2022 года прошли массовые акции протеста, которые начались после подорожания газа для автомобилей. Они переросли в массовые антиправительственные выступления.

Кроме того, 6 января на помощь Казахстану прибыли миротворцы ОДКБ прибыли из России. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания. Им позволили применять в Казахстане оружие.

Через неделю генсекретарь ОДКБ Станислава Зася заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Вывод войск ОДКБ из страны начался 13 января.

"Страна" также писала о том, что во время митингов в Казахстане пострадали 4,5 тысяч жителей. Погибли 225 человек, среди них 19 - силовики.