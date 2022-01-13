Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Вывод войск ОДКБ из страны начался 13 января и продлится 10 дней.

Об этом со ссылкой на генсекретаря ОДКБ Станислава Зася пишет "Интерфакс".

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств-членов ОДКБ, так и военного командования КМС ОДКБ и казахстанских Вооруженных сил", - сказал Зась.

Также генсек организации заявил, что антитеррористическая операция, которую проводили казахстанские правоохранители, окончена. Продолжается зачистка, которую проводят МВД Казахстана, Нацгвардия и органы безопасности страны.

"Бандиты и террористы разгромлены. Остатки их бандформирований теперь пытаются укрыться от правосудия, уйти в подполье. Поэтому казахстанскими правоохранительными органами проводятся интенсивная зачистка и аресты подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти", - заявил Зась.

Напомним, "Страна" ранее анализировала, чем закончился майдан в Казахстане.

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