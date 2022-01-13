В Алматы 13 января состоялась торжественная церемония в честь вывода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), который начался 12 января, на день раньше запланированного. Аэропорт города уже принял первый международный рейс после возобновления работы.

Об этом сообщает Informburo в четверг, 13 января.

Церемонию организовали на базе Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. В начале прошло построение войск прибывших сил ОДКБ. Затем Генсек ОДКБ передал слова благодарности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Он просил от его имени высказать самые теплые слова благодарности всем миротворцам, всем подразделениям за честно выполненный воинский долг и оказание помощи Казахстану", – заявил генсек.

По словам мэра Алматы, миротворческие войска охраняли важные объекты и помогали поддерживать правопорядок, что имело большую роль для стабилизации ситуации. Всего в стране находились 2 030 военных и 250 единиц техники из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

Сегодня начался процесс передачи объектов, которые охранялись силами ОДКБ, под защиту правоохранительных органов Казахстана. Минобороны РФ сообщает, что военные готовят технику для возвращения на территорию России.

В то же время, 13 января аэропорт Алматы принял первый международный рейс после возобновления работы. Утром в Казахстане приземлился самолет из турецкой Антальи.

"После возобновления работы в аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании "Эйр Астана", - сообщил Комитет гражданской авиации республики.

Сегодня в аэропорту крупнейшего города Казахстана также планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо-Алматы авиакомпании "Эйр Астана" и Алматы-Сеул авиакомпании Asiana Airlines.

В целом ситуацию в Казахстане уже можно считать стабилизированной. КНБ республики сообщил, что антитеррористическая операция завершена почти во всех регионах, а в столице отменен красный уровень террористической опасности.

Напомним, миротворцы ОДКБ вошли в Казахстан 6 января, об их вводе попросил президент республики.

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