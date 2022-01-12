В среду, 12 января, начался вывод войск ОДКБ (военный союз во главе с РФ, - Ред.) из Казахстана. Об этом сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась президенту Казахстана Касыму Токаеву. Об этом говорится на официальном сайте Токаева.

Сегодня же состоялась встреча политиков. "Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки", - сказано в сообщении.

Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за оказание своевременной помощи Казахстану.

Ранее сам Токаев заявлял, что вывод сил состоится днем позже, то есть 13 января. "Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", – заявлял глава Казахстана во вторник, 11 января.

Прогноз главы Минобороны РФ Сергея Шойгу касаемо вывода из Казахстана контингента ОДКБ не содержал дат. Окончательное решение Россия оставляла за президентом Казахстана. По словам Шойгу, Москва в эти процессы не вмешивается.

Что же, вероятно, вывод войск ОДКБ из Казахстана решили ускорить.

Как писала "Страна", войска ОДКБ вошли в Казахстан 6 января. Миротворцы взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания, им позволили применять в Казахстане оружие.