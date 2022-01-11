"Майдан" в Казахстане закончился. Сегодня власти страны сообщили о завершении миссии ОДКБ. Из заявлений президента Касыма- Жомарта Токаева, становится понятно, что грядет смена экономического курса, который и стал первопричиной массовых протестов.

Тут интересны два момента - газ и добыча.

Отправной точкой казахского "майдана" стало резкое подорожание сжиженного газа. Если весной 2021 года литр газа стоил 50 тенге (0,12 долларов), к концу года - 60-80 тенге. А с начала 2022 года, когда газ стали продавать по рыночным ценам, упразднив госрегулирование, цена взлетела до 120 тенге.

Игра в рынок - своего рода реверанс местных властей в сторону транснациональных корпораций и международных финансовых организаций.

Транснационалы контролируют основную часть недр.

К примеру, более 70% нефтяного бизнеса Казахстана курируют иностранцы (США - 29,5%, Китай - 17,7%, европейские компании - 17,4% и т.д). Схожая ситуация по урану, по которому Казахстан обеспечивает 40% мирового производства. Из 13 урановых рудников и фабрик 11 принадлежит компаниям из Японии, России, Китая, Франции, Канады. Иностранцы контролируют также добычу золота и металлургию.

Иностранные инвестиции, которыми так гордится Казахстан - это вложения, в первую очередь, в добычу сырья. Что позволяет хорошо зарабатывать инвесторам, но слабо влияет на рост благосостояния местного населения.

Украинские власти тоже подписались перед МВФ на рыночные коммунальные тарифы для населения. Да и в вопросе недр все идет к переделу в пользу западного бизнеса. Также как и вообще расширение его присутствия в экономике. Транснациональные корпорации часто представляют как "позитивную альтернативу" украинским олигархам. Но, как показывает пример Казахстана, это довольно спорный тезис.

"Поэтому события в Казахстане могут оказаться уроком для Украины", - говорит экономист Алексей Кущ.

Разбирались в экономической подоплеке казахского "майдана".

Почему казахов возмутил газ по 8 гривен

Протесты в Казахстане начались 1 января в нефтедобывающей Мангистауской области.

Люди вышли на улицы из-за резко взлетевших цен на сжиженный газ. С прошлой весны они выросли более чем вдвое - с 50 до 120 тенге. Для местного населения сжиженный газ - это не только автомобильное топливо. Баллонный газ массово используют в быту, к примеру, для приготовления пищи. Поэтому рост цен на газ коснулся буквально каждой семьи.

Причина рекордных ценников на газ - отказ от госрегулирования. Ранее власти ограничивали цены на газ. К примеру, весной 2020 года были установлены предельные цены на розничном и оптовом рынке. Но в 2021 году ценник решили отпустить, поэтому началось подорожание газа.

С 1 января этого года весь сжиженный газ и на оптовом, и на розничном рынке начали продавать по рыночным ценам. В итоге литр газа подорожал с 80-90 тенге сразу до 120 тенге. Только в разгар протестов власти приняли решение вернуться к госрегулированию на 180 дней.

При этом по украинским меркам сжиженный газ в Казахстане даже после подорожания стоит дешево - порядка 8 гривен за литр. Для сравнения: на наших заправках его продают, по данным enkorr, в среднем по 19,04 гривен.

Средняя зарплата в Казахстане превышает 243 тысячи тенге, что в пересчете на гривну составляет порядка 15,3 тысяч. Это больше, чем в Украине (у нас - около 14,6 тысяч гривен).

Тем не менее, ценники на газ стали причиной социального взрыва.

"Дело в том, что субсидий в Казахстане фактически нет. До недавнего времени особой потребности в них не было. В среднем коммунальные тарифы там ниже, чем в Украине, примерно впятеро. Но с 1 января этого года в Казахстане перешли на рыночные цены на сжиженный газ, не предусмотрев никаких амортизаторов, в частности, тех же субсидий. Людей возмутил не столько рост цен на газ, сколько то, что обрезали социальный трос, лишив населения уверенности в завтрашнем дне. Образно говоря, 2 января газ мог подорожать еще вдвое, а потом втрое и так далее", - говорит экономист Алексей Кущ.

Интересна история внедрения рынка газа в Казахстане.

"Понятно, что на рыночный ценах, как и в Украине, настаивали МВФ. И Казахстан оказался в этом плане примерным учеником и решил сходу вводить рынок, безо всяких амортизаторов. Похвалу от МВФ Казахстан заслужил. По итогам работы миссии Фонда в этой стране в ноябре прошлого года, отметили в качестве главной проблемы разве что недостаточный уровень вакцинации населения. Также посоветовали более активно бороться с коррупцией и проводить приватизацию. Но вот что касается реформ, то тут Казахстан постоянно хвалили за уменьшение дефицита бюджета, повышение учетной ставки Центробанка и др. Впрочем, как показали дальнейшие события, рядовые граждане такое стремление властей к "рынку" не оценили. Это хороший урок и предостережение для Украины", — пояснил Кущ.

Напомним: наши власти уже подписались на рыночные цены на газ для населения. В меморандуме с МВФ указано, что с весны 2022 года, то есть, по окончанию нынешнего отопительного сезона, ценники на газ отпустят. Годовой тариф на газ для населения (порядка 8 гривен за куб) действует до апреля.

А вот какие цены будут дальше, с учетом того, что на спотовых европейских биржах газ стоит дороже тысячи долларов за тысячу кубов, можно только гадать. И уже сейчас эксперты прогнозируют, что все может закончиться массовыми тарифными майданами.

Недра - транснационалам

Еще один нюанс - ориентация Казахстана на западные инвестиции.

С 1991 по 2021 год страна привлекла порядка 365 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и стала лидером среди государств СНГ по накопленному объему иностранных инвестиций на душу населения.

Казахстан в последние годы заметно улучшил свои позиции во многих международных рейтингах. Скажем, в Глобальном рейтинге конкурентоспособности в 2021 году страна заняла 35 место, опередив Португалию.

Казахстан также стабильно входил в первую 20 стран по легкости ведения бизнеса, лучших налоговых систем мира и т.д.

Но иностранные инвестиции, которыми так гордится Казахстан, пошли в основном, в добывающие отрасли.

На сегодняшний день транснациональные корпорации контролируют более 70% нефтяного бизнеса в Казахстане. Расстановка сил следующая - 29,5% всей добычи нефти в стране "курируют" компании из США, 17,7% - китайские, 17,4% - европейские. 50% акций крупнейшей нефтедобывающей компании "Тенгизшевройл" принадлежит Chevron, 25% - ExxonMobil, 5% "ЛукАрко" (подразделение российского "Лукойла"), и только 20% - казахской "КазМунайГаз".

Из 13 урановых рудников и фабрик 11 контролируют компании из России, Японии, Франции, Китая, Канады. Иностранцы "держат" также добычу золота, газа, редкоземельных металлов, металлургию.

И, понятно, что ни в каком госрегулировании цен на тот же газ западные добытчики не заинтересованы.

Тут тоже напрашиваются аналогии с Украиной. В отличие от Казахстана, передел недр в пользу иностранцев у нас еще не произошел. Но западный бизнес активно присматривается к украинской добыче, в частности, по газу.

На первый взгляд, поток иностранных инвестиций позволит Казахстану неплохо подняться. За последний 30 лет ВВП страны вырос с 11,4 млрд до 190 млрд долларов.

Но сырьевой крен инвестиций привел к тому, что основную выгоду с этого получали иностранные владельцы сырьевых активов и местные элиты. Уровень жизни рядовых граждан официально тоже рос, но не так быстро, как доходы правящих кланов.

Плюс в последние годы начала разгонятся инфляция. В 2020 году она составила 7,5%, в 2021 году - 8,9%. Еда подорожала на 11,3% и почти 11% соотвественно.

Экономику Казахстана сильно подорвал коронавирус. Многие неофициально работающие граждане фактически лишились дохода.

"В Казахстане, на первый взгляд, неплохие средние зарплаты и низкий уровень безработицы - всего порядка 4,6%. На волне пандемии власти достаточно активно поддерживали население выплатами, плюс в прошлом году был бум потребительского кредитования (объемы выросли на 16%). Но все это несопоставимо с потоком инвестиций и сырьевой рентой, которую получают владельцы сырьевых предприятий, власти и приближенные к ним кланы. Кроме того, рынок труда в Казахстане имеет свои особенности. Если у нас люди из провинции всегда могут поехать работать в Киев, где более высокие зарплаты, или в Европу, где платят еще больше, то казахи никуда выехать на подработки не могут, наоборот, к ним едут заробитчане из соседних стран, в частности, Узбекистана. Казахи трудятся, преимущественно, дома, в небольших населенных пунктах, где выбор рабочих мест не особо велик - несколько предприятий, которые задают тон в зарплатах. Выше этой планки прыгнуть тяжело, а, следовательно, и перспектив в повышении доходов немного", - отмечает Алексей Кущ.

Если учесть еще и достаточно слабую социальную направленность государства, то становится понятно, почему рыночные цены на газ так взбудоражили население.

"Крен в сторону России и социалки"

Из заявлений президента Касыма-Жомарта Токаева понятно, что в стране грядет смена экономического курса. Глава государства уже поручил сформировать специальный фонд, средства из которого пойдут на решение социальных проблем. Наполнять его будут за счет бизнеса, разбогатевшего за время правления экс-президента Назарбаева. Какие именно компании будут платить отчисления решит правительство.

Главный вопрос - что будет с сырьевым бизнесом транснационалов.

"Думаю, в ближайшее время будет сильный крен в сторону укрепления отношений с Россией, и, как следствие, усиление позиций в казахской сырьевой экономике российского бизнеса. Либеральные реформы могут замедлиться, а экономика Казахстана в целом станет более социально ориентированной. Для транснациональных компаний такой сценарий, возможно, даже будет выгодным. За последние годы они вложили в казахскую добычу больше 100 млрд долларов, плюс им стратегически важно сохранить доступ к нефти, урану, редкоземельным металлам. Поэтому транснационалы, скорее всего, попытаются найти по Казахстану общий язык с Россией. Ведь есть еще и другой вариант - национализация основных сырьевых активов, как это было, к примеру, в Киргизии", - говорит Кущ.

"Протесты в Казахстане стали "чёрным лебедем" для национальной экономики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Исход криптомайнеров, прямые экономические потери местного бизнеса (более $200 млн), упущенная выгода, снижение капитализации публичных казахских компаний, отток инвестиций - это минимальный негативный набор для экономики Казахстана в первом квартале 2022 года. Бенефициаром этого кризиса может стать российский капитал, который попытается усилить своё присутствие в экономике Казахстана, например в энергетическом, инфраструктурном секторах. Но многое будет зависеть от местных политиков, в частности их возможности балансировать между различными группами международных игроков", - подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.