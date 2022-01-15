В субботу, 15 января, на российский аэродром в городе Иваново из Казахстана вернулись восемь самолетов с десантниками ОДКБ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников. После окончания мероприятия прибывшие военные отправься в места постоянной дислокации.

Напомним, военные ОДКБ прибыли из России в Казахстан, где продолжались на то время массовые протесты с погромами, 6 января. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания. Им позволили применять в Казахстане оружие.

Через неделю генсекретарь ОДКБ Станислава Зася заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Вывод войск ОДКБ из страны начался 13 января. Ожидается, что он продлится десять дней.

Также "Страна" писала, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что войска ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане будут использоваться и в других странах