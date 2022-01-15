В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, из них - 19 силовиков. Всего в ходе митингов пострадали 4578 жителей Республики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

"В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

По словам Шалабаева, всего в ходе беспорядков пострадали 4578 человек.

"Установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств", - сказал он.

Напомним, что в Казахстане в начале января 2022 года прошли массовые акции протеста, которые начались после подорожания газа для автомобилей. Они переросли в массовые антиправительственные выступления.

Кроме того, 6 января на помощь Казахстану прибыли миротворцы ОДКБ прибыли из России. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания. Им позволили применять в Казахстане оружие.

Через неделю генсекретарь ОДКБ Станислава Зася заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Вывод войск ОДКБ из страны начался 13 января.