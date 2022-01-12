Киевские правоохранители задержали троих мужчин, которые ради мести ограбили соседей. Между соседями возник конфликт из-за шума в доме потерпевшего, в ходе которого хозяин ударил фигуранта.

В ответ мужчина решил "поквитаться" с соседом и на следующий день вместе с товарищами ворвался в его квартиру, избил владельцев и завладел их имуществом.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

В Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее квартиру на улице Данченко ворвался сосед вместе с группой неизвестных и отобрал ценные вещи. Для выяснения всех обстоятельств, были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что накануне вечером между двумя жителями многоэтажки возникла ссора по причине шума в квартире потерпевшего. Тогда при выяснении отношений мужчина ударил своего оппонента в лицо. На следующий день сосед решил отомстить своему обидчику и пригласил своих знакомых для помощи.

Грабитель вместе с шестью товарищами ворвался в квартиру соседей. Нарушители распылили слезоточивый газ и нанесли хозяевам и их гостям телесные повреждения, а затем забрали из квартиры золотые украшения, планшет и бейсбольную биту. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили автомобиль, на котором передвигались подельники, а патрульные обнаружили их неподалеку от места совершения преступления.

Во время обыска следователи изъяли из машины вещественные доказательства, а троих фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Это – местные жители, 1983, 1987 и 1988 годов рождения.

На время досудебного расследования двое фигурантов будут находиться под стражей, а на третьем суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают других участников, причастных к совершению преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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