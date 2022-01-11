На Закарпатье священник задержал вора, который украл деньги из ящика для пожертвований на лечение больного ребенка. Инцидент произошел в селе Колочава на Межгорье.

37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области подобрал ключ к двери храма, забрал деньги и спрятал их в карманах куртки. Во время этого занятия его и застал священник, который вернулся в храм, сообщает Нацполиция Закарпатской области.

О краже из храма в понедельник, 10 января, правоохранителям сообщил местный священник. Как сообщили в полиции, когда священник увидел в храме вора, то пристыдил его. При этом злоумышленник, который уже имел судимость, не решился убежать, а вместе со священником дождался приезда полицейских.

Прибывшие на место ЧП правоохранители изъяли у злоумышленника украденные из храма деньги.

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