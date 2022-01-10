В Славянске 25-летнего оперуполномоченного полиции подозревают в хищении 12 тысяч гривен, принадлежавших умершему мужчине. Кражу он совершил, когда в составе следственно-оперативной группы, документировал факт смерти. Инцидент произошел 25 мая 2021 года. Правоохранителю сообщили о подозрении в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным следствием установлено, 25 мая 2021 оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в городе Славянске. Во время осмотра домовладения правоохранитель украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

После того, как инцидент придали огласке оперуполномоченный уволился из органов полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как выяснилось, обворованный после смерти мужчина был отцом общественного активиста Богдана Красовского.

"Сообщено о подозрении одному из трех полицейских, прибывших фиксировать смерть моего отца. Как установило следствие, уже бывший оперуполномоченный перекинул средства с карточки отца", - написал активист в соцсети.

По его словам, злоумышленник через Приват24 перебросил на свой счет деньги с чужой банковской карты. Это произошло около 11:15 25 мая.

"Именно в это время в доме находился полицейский наряд. Один из полицейских незадолго переписывал контакты с телефона отца. И при невероятном стечении обстоятельств уже второй день я не могу найти в комнате отца записную книжку с паролями в том числе в Приват24", - пояснил Красовский.

Также он опубликовал в соцсети выписку со счета, подтверждающую такой платеж с карты его умершего отца на счет некого Ильи Бугаева. Этот же документ активист передал правоохранителям.

Стоит отметить, что украденные деньги отца сыну вернули вечером на следующий день в отделении полиции Красовскому-младшему вернули 12 тысяч гривен. По словам сотрудников полиции, Илья Бугаев "сам передал средства, случайно зашедшие на его счет".

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