Кабинет министров выделил Национальной полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.

Об этом вечером 5 января написал в Фейсбуке глава Нацполиции Игорь Клименко.

В начале поста он заявил, что понимает недовольство полицейских зарплатами - ведь вознаграждение за труд должно быть соразмерным рискам.

Затем он описал, насколько хорошо обстояло с этим дело в Нацполиции.

"На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021", - написал Клименко.

После чего сообщил о выделении денег Кабмином на повышение зарплат.

"В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", - разъяснил он.

В конце он подчеркнул, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако пообещал исправить ситуацию.

"Удовлетворит ли такая поэтапность самих полицейских, пока непонятно", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что в Нацполиции назревает крупнейший кризис из-за низких зарплат и невыплат обещанных надбавок и премий сотрудникам. Дело дошло до того, что некоторые наряды уже не выезжают на регистрацию и расследование правонарушений, не связанных со смертями.

Среди сотрудников полиции ширится возмущение ситуацией с зарплатами, они готовы к масштабным акциям протеста. В закрытых чатах сотрудники полиции жалуются на то, что не могут ни прокормить семьи, ни даже просто выживать на мизерную зарплату без надбавок.