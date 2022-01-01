В Киеве на улице Большая Васильковская в районе одного из увеселительных заведений на Печерске произошел инцидент с поножовщиной. Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

На улице к группе студентов, выпивавших в соседнем кафе, неожиданно подошла группа лиц кавказской национальности, якобы познакомиться.

Однако студенты сразу заподозрили неладное, когда незнакомцы попытались заключить их в объятия. Это распространенный воровской трюк - чтобы незаметно обчистить карманы жертвы. Предчувствие не подвело - у одного из парней после "объятий" пропал мобильный телефон. Студенты догнали отошедших в сторону "новых знакомых" и потребовали вернуть украденное.

Те сначала не реагировали на претензии, но когда поняли, что обстановка накаляется, незаметно сбросили краденый телефон на землю и сказали студентам внимательно поискать свое добро в окрестностях, дескать сами обронили. Когда киевляне нашли украденный телефон, они решили наказать похитителей и вступили с ними в драку.

В ходе стычки один из группы воров выхватил нож и нанес одному из студентов множественные ранения легких и живота. Пока друзья бросились спасать своего товарища, истекающего кровью, воры сбежали. Раненного в тяжелом состоянии госпитализировали с большой кровопотерей.

По информации наших источников в МВД, в течение суток столичные оперативники установили маршрут передвижения воров и вчера вечером на одной из съемных квартир накрыли всю компанию. Виновник поножовщины, гражданин Азербайджана, был задержан. Ему предъявлено подозрение по ч.1 ст.121 УК Украины - Умышленное причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее поножовщине в Одессе предшествовало замечание из-за разбитой бутылки. Подозреваемому в нападении на троих парней было 17 лет. Его задержали правоохранители.