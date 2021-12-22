В Лукьяновском СИЗО в одной из платных камер, которые ранее с помпой презентовал министр юстиции Денис Малюська, на заключенного напали с ножом.

Об этом "Стране" сообщила адвокат потерпевшего Максима Кириченко Дарья Шевченко.



"В понедельник моего подзащитного перевели в платную камеру, которая обошлась ему 12 тысяч гривен в месяц. Буквально через несколько минут после заселения, сокамерник начал высказывать ему претензии, передавать "приветы" от каких-то людей, а потом достал нож и нанес несколько ранений в руку, одно из них серьезное. Потерпевший упал на пол, лежал 15 минут и истекал кровью", - рассказала Дарья Шевченко

По ее словам, ее подзащитного после нападения отправили на обычной скорой помощи в больницу.

"Его там зашили, шунтировали вену, у него связка разрезана. А потом под таким же покровом ночи вернули в одиночную камеру. Предложили компромисс: теперь он сидит в безопасности и больше такого не повторится, но он должен написать заявление, что он сам случайно три раза упал на нож", - сказала адвокат.

Также Дарья Шевченко рассказала, что она написала заявление в полицию, в Минюст, в департамент исполнения уголовных наказаний и к уполномоченному по правам человека, но реакции от них не получила.

"Ноль реакции. Ни на одной горячей линии не отвечают, департамент, который курирует СИЗО - вообще ноль реакции. Я звонила на все внутренние телефоны, приехала к ним, позвонила еще и мне объявили: "Конечно, никто не возьмет трубку, потому что через 15 минут у нас корпоратив". Естественно, я заявила, что жизнь человека важнее, чем корпоратив. Я сказала, что, если не будет реакции, то приедут журналисты. И только после этого у меня приняли заявление", - отметила Дарья Шевченко.

Она добавила, что в СИЗО пытаются всячески скрыть преступление, поэтому у потерпевшего пытаются украсть одежду, которая была в крови.

"Они не дают даже список лекарств, у него не царапина, он потерял много крови. Ему в больнице зашивали связку, шунтировали вену, но после этого никаких капельниц и обезболиваний он не получал. В СИЗО это делают, потому что, если сейчас ешь перевести в больницу, то этот факт будет сложно спрятать", - рассказала адвокат потерпевшего Максима Кириченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в СИЗО появится возможность пользоваться интернетом и делать платные звонки по телефону.

Также мы сообщали, что министр юстиции Малюська показал отремонтированную бесплатную камеру Лукьяновского СИЗО для коррупционеров.