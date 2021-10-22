Министр юстиции Денис Малюська анонсирует введение платных услуг для заключённых в СИЗО - пользование телефоном и интернетом, но с ограничением контента.

"Из Лукьяновского СИЗО совершенно официально можно звонить. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записаны, поэтому "колл-центров Приватбанка" не будет. Встречайте во всех СИЗО Украины - платные телефоны и платный интернет", - сказал Малюська.

Цены названы следующие:

15 минут разговора - 10 гривен,





телефонные разговоры на месяц - 345 гривен,





интернет на месяц (планшет) - 575 гривен.

При этом Малюська зачем-то решил пошутить над людьми, которые находятся в следственных изоляторах и стесняются признаться об этом родным.

"Устроился моряком в дальнее плаванье на полгода. Учи уроки, сыночек, буду звонить", - имитирует телефонный разговор Малюська.

Напомним, Малюська дал должность в своем ведомстве осуждённой пожизненно женщине. Одна из ее обязанностей - формировать отчеты в электронном виде.

Также "Страна" сообщала, что по данным на март 2021 года Минюст заработал с помощью платных камер 2 795 326 грн. Все средства направляются на восстановление бесплатных камер СИЗО.