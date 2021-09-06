В конце августа глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська в своем Фейсбук-аккаунте сообщил, что дал должность в своем ведомстве пожизненно заключённой женщине. Руководитель Минюста рассказал "Стране", какую должность она занимает и какую работу выполняет.

"Это должность помощника. Два ключевых задания. Первое: советы по поводу формирования пенитенциарной политики. А второе - формирование отчетов в электроном виде", - заявил Малюська.

Ранее Малюська показывал в своем Фейсбуке фото из Киевского следственного изолятора с отремонтированной камерой, облагораживание которой обошлось в 67 тысяч гривен. Деньги на ремонт были получены за счет поступлений от платных камер.

"Страна" приводила заявление главы Минюста о том, что внедрение платных камер в Киевском СИЗО стало приносить почти триста тысяч гривен месячного дохода. Поэтому столичный изолятор можно считать самым крутым стартапом Украины.

Также министр комментировал появившиеся летом слухи о его скорой отставке. По его словам, заявление об уходе он пока не писал и его об этом никто не просил.