В Одессе сотрудники полиции остановили авто Mersedes-benz G63 AMG за нарушение правил дорожного движения.

За рулем оказался начальник управления стратегических расследований Одесской области Вячеслав Ефтений.

Об этом "Стране" рассказали источники в полиции. "У водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения", - рассказал собеседник. При этом задержанный отказался проходить освидетельствование на месте и в медучреждении.

Наш источник рассказал, что Ефтений - знаковая фигура в одесской полиции, говорят, что он крышует весь одесский криминал, собирает дань с квартирных воров и "гастролеров".

К слову авто, на котором задержали главу полицейского управления по стратегическим расследованиям, стоит около 200 тысяч евро. Интересно, что в декларации офицера этой машины нет. Там указана только "семерка" Жигули.

Вячеслав Ефтений

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