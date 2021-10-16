Главный редактор российской газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин заявил, что журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко, предположительно, остановили в Москве во время регистрации на рейс в Варшаву. После чего его попросили вернуться в Минск, где он и был задержан 1 октября. Однако, официальной информации о произошедшем нет.

Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что 29 сентября в Беларуси заблокировали доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси". Такое решение приняло Министерство информации республики.

Читать новости сайта все еще можно в социальных сетях. В самом издании не дали никаких комментариев.

А в начале октября в Минске задержали журналиста белорусского филиала "Комсомольской правды" Геннадия Можейко. Как пояснили белорусские силовики, против журналиста возбудили два дела: о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Данный инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду на то, что права журналистов Минск будет соблюдать в соответствии с общепринятыми международными нормами.