Автомобиль, из-за которого год назад нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Галушко устроил скандал с полицейскими, говоря, что "нельзя обыскивать автомобиль народного депутата", на самом деле не его собственностью.

Об это свидетельствуют данные его декларации.

Согласно декларации нардепа, автомобиль является собственностью матери Галушко. Ключи от Toyota Land Cruiser принадлежат Галушко Марине.

"Похоже в Украине людям, которые носят имя Коля, лучше не брать кататься автомобиль у мамы во избежание неприятностей", - комментирует инцидент Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня, 22 декабря, мы сообщали о том, что год назад полицейские остановили автомобиль нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Галушко из-за нарушения ПДД. За рулем был его водитель, самого нардепа в машине не было. Однако он прибыл на место происшествия, где стал грубить копам, называть их дебилами и нецензурно выражаться.

Тем временем во фракции "Слуга народа" заявили, что скандальное видео Галушко слили в отместку за голосование за отставку Авакова.