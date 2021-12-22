Фракция "Слуга народа" официально отреагировала на скандал с нардепом Николаем Галушко, который назвал "дебилами" полицейских, остановивших автомобиль депутата из-за нарушения ПДД.

Об этом свидетельствует публикация в Telegram-канале пресс-секретаря фракции Юлии Палийчук.

Во-первых, фракция просит прощения у всех, кого могла бы обидеть ситуация.

"Фракция политической партии "Слуга Народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушки и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента. Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", - говорится в сообщении.

Во-вторых указывается, что это видео было сделано ещё год назад и использовались тогдашним руководителем МВД (то есть - Аваковым) для шантажа нардепа. При этом указывается, что шантаж был направлен на законодательные инициативы. А видео обнародовали в отместку за то, что Галушко голосовал за отставку экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля", - заявляет Палийчук.

Заявление фракции прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"То есть, крупнейшая фракция парламента открыто признала, что их коллега в течение целого года руководствовался шантажом при принятии тех или иных решений в парламенте. Причём шантажировало руководство МВД, которая как бы подконтрольно парламенту (то есть - монобольшинству). Но теперь, не исключено, на этом основании попытаются возбудить уголовное дело уже против самого "шантажиста"-Авакова", - указывается в публикации.

Напомним, в сети появилось видео, как год назад полицейские остановили автомобиль нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Галушко из-за нарушения ПДД. За рулем был его водитель, самого нардепа в машине не было. Однако он прибыл на место происшествия, где стал грубить копам, называть их дебилами и нецензурно выражаться.

Ранее "Страна" рассказывала о другом аналогичном скандале, когда представитель власти грубо общался с полицейскими. Речь идет об Александре Гогилашвили, которого после шумихи уволили с поста замглавы МВД.