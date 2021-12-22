Год назад полицейские остановили автомобиль нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Галушко из-за нарушения ПДД. За рулем был его водитель, самого нардепа в машине не было. Однако он прибыл на место происшествия, где стал грубить копам, называть их дебилами и нецензурно выражаться.

Видео опубликовала "Украинская правда".

Инцидент произошел в центре Киева 18 декабря 2020 года. По данным журналистов, полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, который записан на мать Николая Галушко и на котором передвигается сам нардеп. Водитель Галушко около 04:00 нарушил ПДД - пересек двойную полосу. Нардепа в машине не было, но он прибыл на место, чтобы поскандалить с патрульными.

Нардеп ругался, заявлял, что поскольку это автомобиль нардепа, то полиция не имела права его осматривать, и обзывал патрульных.

"Народному депутату (автомобиль принадлежит - Ред.). Как вы можете бл@дь осматривать? Ну вы что?", - заявлял Галушко.

Также нардеп, обращаясь к полицейскому, заявлял: "Я не понял! Кто освидетельствовал - (тому - Ред.) п@зда, нах@й!", "Я бл@дь, нах@й, для вас, с@ка, выбиваю и финансы, и все остальное, а вы мне, бл@дь, рассказываете, как мне делать" (Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности - Ред.).

Кроме того, он называл патрульного "больным на голову" и "дебилом".

Напомним, в сентябре нардеп Галушко заявил о выходе из партии "Слуга народа" из-за продажи мест в списках. Хоть он и является мажоритарщиком, и мог бы выйти из фракции без потери мандата, ее он не покидал.

Также мы писали о другом громком скандале, когда представитель власти грубо общался с полицейскими. Речь об Александре Гогилашвили, которого после шумихи уволили с поста замглавы МВД.