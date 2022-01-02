Киевские правоохранители выследили и разоблачили блогершу, которая размещала интимные фото на всемирно известной платформе OnlyFans. Для этого им пришлось трижды купить ее интимные фото.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных дел.

Согласно документу, полиция провела оперативную закупку интимных фото девушки на сайте OnlyFans.

Для сбора безоговорочных доказательств по делу оперативники провели такую ​​процедуру три раза.

Девушке предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.301, ч.3 ст. 301 УК Украины (изготовление и сбыт порнографических материалов) и привлечена к ответственности.

При этом имя блогерши и ее никнейм в сетях не сообщается.

Напомним, во время действия карантинных ограничений, которые только подстегивают рост безработицы по всему миру, одним из доступных способов заработка стал сайт OnlyFans, на котором пользователи продают свои фото и видео эротического содержания. "Страна" писала, как девушки продают свои эротические фото через соцсеть OnlyFans и сколько на этом зарабатывают.

Помимо этого, мы рассказывали, как в Сумской области 15-летняя девушка создала в одном из мессенджеров канал, на котором публиковала фото и видео несовершеннолетних жителей города Сумы и Сумской области с признаками детской порнографии.