В Чернигове полицейские задержали 56-летнего мужчину, который заставил несовершеннолетних девочек создавать интимные фотографии и видеозаписи.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, около полугода назад подозреваемый познакомился с несовершеннолетней девочкой. Он подарил ей мобильный телефон и позже подбил ее и ее подруг к созданию снимков и видео интимного характера. Все дети, которые были под влиянием мужчины, из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Самой младшей из девочек всего десять лет.

Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли дома у мужчины компьютерную технику, восемь мобильных телефонов и флеш-накопители, на которых хранились фото- и видеофайлы с признаками детской порнографии.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

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