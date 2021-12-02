В Чернигове мужчина вынуждал школьниц к созданию порнографии. Младшей из них было 10 лет
В Чернигове полицейские задержали 56-летнего мужчину, который заставил несовершеннолетних девочек создавать интимные фотографии и видеозаписи.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
По данным правоохранителей, около полугода назад подозреваемый познакомился с несовершеннолетней девочкой. Он подарил ей мобильный телефон и позже подбил ее и ее подруг к созданию снимков и видео интимного характера. Все дети, которые были под влиянием мужчины, из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Самой младшей из девочек всего десять лет.
Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли дома у мужчины компьютерную технику, восемь мобильных телефонов и флеш-накопители, на которых хранились фото- и видеофайлы с признаками детской порнографии.
Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
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