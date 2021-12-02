Полиция разоблачила злоумышленника. Фото: cn.npu.gov.ua

В Чернигове полицейские задержали 56-летнего мужчину, который заставил несовершеннолетних девочек создавать интимные фотографии и видеозаписи.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, около полугода назад подозреваемый познакомился с несовершеннолетней девочкой. Он подарил ей мобильный телефон и позже подбил ее и ее подруг к созданию снимков и видео интимного характера. Все дети, которые были под влиянием мужчины, из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Самой младшей из девочек всего десять лет.

Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли дома у мужчины компьютерную технику, восемь мобильных телефонов и флеш-накопители, на которых хранились фото- и видеофайлы с признаками детской порнографии.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В Чернигове задержали мужчину, который вынудил девочек к созданию порнографии

В Чернигове задержали мужчину, который вынудил девочек к созданию порнографии

В Чернигове задержали мужчину, который вынудил девочек к созданию порнографии

В Чернигове задержали мужчину, который вынудил девочек к созданию порнографии

Напомним, ранее мы писали, что суд оштрафовал львовянина на 17 тысяч гривен за публикацию порно фотографии своей девушки.

Также сообщали, что в Киеве две женщины годами снимали порно с собственными детьми и продавали по 2 тысячи гривен за ролик.

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