В Киеве суд вынес приговор паре, которая снимала на пляже на Оболони порнографические видеоролики и заливала их на PornHub. Изначально их приговорили к трем годам тюрьмы, но пара чистосердечно раскаялась и приговор заменили год условного срока.

Об этом сообщает Тelegram-канала "Телеканал Киев".

Супруги не имели работы и в прошлом году сняли и залили на PornHub шесть порнографических видеороликов. Одно из своих видео они сняли на пляже "Африка" на Оболони.

Изначально пару приговорили к трем годам тюрьмы. Но суд учел чистосердечное раскаяние и приговор заменили на год условно и уплату процессуальных расходов в размере 4 413 гривен. Актерам-любителям даже вернули их оборудование.

Стоит отметить, что согласно статье 301, ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов наказываются в Украине штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, суд оштрафовал львовянина на 17 тысяч гривен за публикацию порно фотографии своей девушки в чате ОСМД.

Также сообщалось, что под Тернополем судили мужчину, который продал знакомому старый диск с порно за 50 гривень.