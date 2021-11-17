Пара заливала свои видео на PornHub .Фото: flickr

В Киеве суд вынес приговор паре, которая снимала на пляже на Оболони порнографические видеоролики и заливала их на PornHub. Изначально их приговорили к трем годам тюрьмы, но пара чистосердечно раскаялась и приговор заменили год условного срока.

Об этом сообщает Тelegram-канала "Телеканал Киев".

Супруги не имели работы и в прошлом году сняли и залили на PornHub шесть порнографических видеороликов. Одно из своих видео они сняли на пляже "Африка" на Оболони.

Изначально пару приговорили к трем годам тюрьмы. Но суд учел чистосердечное раскаяние и приговор заменили на год условно и уплату процессуальных расходов в размере 4 413 гривен. Актерам-любителям даже вернули их оборудование.

Стоит отметить, что согласно статье 301, ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов наказываются в Украине штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Киевлян отправили в тюрьму за сьемки порно. Скриншот из Телеграм-канала Телеканал Киев

Напомним, суд оштрафовал львовянина на 17 тысяч гривен за публикацию порно фотографии своей девушки в чате ОСМД.

Также сообщалось, что под Тернополем судили мужчину, который продал знакомому старый диск с порно за 50 гривень.

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