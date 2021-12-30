В Сумах полицейские во время обыска нашли дома у мужчины 19 дисков с детской порнографией, их изъяли и отправили на экспертизу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции в Сумской области.

Сотрудники Департамента миграционной полиции штаба Национальной полиции в ходе санкционированного обыска обнаружили в доме у жителя областного центра порнографические видеоролики с участием детей.

Следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в доступе и хранении детской порнографии по ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Подозреваемому, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним "Страна" рассказала, что в Черкасской области местному жителю сообщили о подозрении в сексуальном насилии над 7-летней девочкой, которая является его родственницей, и изготовлении порнографии с ее участием. Мужчину отправили под арест.

Также, мы писали, что в Чернигове полицейские задержали 56-летнего мужчину, который заставил несовершеннолетних девочек создавать интимные фотографии и видеозаписи, младшей из них было 10 лет.