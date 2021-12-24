Модераторы популярной соцсети TikTok подали коллективный иск на владеющую сервисом компанию ByteDance с требованием моральной компенсации. В документе говорится, что TikTok не обеспечивает достойные условия труда, а смены модераторов длятся по 12 часов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В иске сказано, что 10 000 модераторов контента TikTok регулярно подвергаются воздействию детской порнографии, контента с изнасилованиями, обезглавливанием и нанесением увечий животных. При этом уйти на перерыв сотрудники соцсети могут лишь три раза: пообедать в течение часа и пару раз отдохнуть в течение 15 минут.

Кроме того, TikTok запрещает модераторам тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео. И из-за большого количества роликов в сервисе работникам приходится одновременно отсматривать от трех до десяти видео.

Одна из сотрудниц TikTok Кэнди Фрейзер, которая выступает в суде от имени всех модераторов, рассказала, что из-за жестокого контента получила психологическую травму. Это привело к проблемам со сном и "ужасными кошмарами", которые ее преследуют во сне.

В коллективном иске также утверждается, что TikTok не выполняет принципы, которые были разработаны крупными компаниями, в том числе Facebook и YouTube. Речь идёт об ограничении смен четырьмя часами и предоставлении психологической помощи, если таковая необходима.

Ранее "Страна" сообщала, что TikTok в 2021 году стал самым посещаемым ресурсом в интернете.

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