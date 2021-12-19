Видео-платформа TikTok объявил о создании в Соединенных Штатах сети ресторанов под брендом TikTok Kitchen. Заведения будут заниматься доставкой готовой еды.

Об этом пишет Bloomberg.

Уже в марте следующего года в стране откроется 300 ресторанов. В меню будут самые популярные блюда в приложении, например, "тикток-паста", "чипсы из макарон" и "кукурузные ребрышки".

Партнером компании для создания сети ресторанов стала компания Virtual Dining Concepts, которая помогает знаменитостям и блогерам выйти на ресторанный рынок.

Ее соучредитель Роберт Эрл заявил, что уже к концу 2022 года компании намерены открыть более тысячи ресторанов.

"Послушайте, цифры показывают, что у этой платформы миллиард постоянно вовлеченных посетителей в месяц. У нас впервые есть бренд с аудиторией в сотни миллионов человек", — сказал Эрл.

При этом меню будут обновлять раз в три месяца. По словам Эрла, если какое-то блюдо приобретет популярность в приложении, его добавят в ассортимент. Поэтому неизвестно, останутся ли такие "вирусные" блюда, как запеченная паста фета постоянной частью меню.

Представители TikTok заявили, что прибыль от ресторанов направят авторам рецептов, которые добавили в меню. Таким образом компания хочет поддержать кулинарные таланты на своей платформе.

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