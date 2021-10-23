Раньше знаменитости в перерывах между гастролями и съемками поголовно открывали рестораны, кафе, винодельни. Но всемирная пандемия и локдаун внесли коррективы в привычный образ жизни.

Многие из знаменитостей лишились большей части своего заработка из-за отмененных концертов и корпоративов, да и общепиты звезд не выдержали долгого отсутствия клиентов. Но при этом, артисты не сидели сложа руки и некоторые придумали способ как подзаработать на своем раскрученном имени, но абсолютно в другой сфере.

Так, на днях народный любимец Михаил Хома, более известный как эксцентричный певец Дзидзьо, запустил собственную доставку пиццы.

Популярную еду на вынос он тут же в рекламных целях разослал в качестве угощения своим звездным коллегам – королеве ночи Оле Поляковой, певице Насте Каменских (NK) и многим другим. Те естественно выложили в интернет видеоотчеты, как они пальчики облизывают и языки проглатывают от такой вкуснотищи. Так страна и узнала о новом бизнесе знаменитого артиста.

Коробку с пиццей певца украшает его портрет, фото: instagram.com

Пиццайоло из Львовской области назвал свою доставку банально и довольно скромно. Просто "Дзидзьо пицца". А фирменные коробочки его продукта украшает бородач Миша, который уверяет что со вкусом все окей.

В меню 9 пицц, которые стоят от 179 до 279 гривен. К тому же в ассортименте не привычные "Маргарита" или "Паперонни", тут есть пицца "Село" с картофелем, "Цыпа" с курицей и "Миллионер" с морепродуктами. Интересно, что некоторые позиции названы как и хиты певца. Например, "Паук" и "Выходной".

Доставка работает в 16 городах Украины среди которых Одесса, Днепр и Киев. Сам Дзидзьо признавался, что обожает готовить и любит накормить досыта друзей и гостей своего дома.

Потап в Чернигове торгует "чебурекопиццами", фото: instagram.com

С марта месяца бизнес на общепите делает и шоумен Потап. Теперь он не только рэпер, продюсер, но и почти ресторатор. У него есть сайт с огромным выбором чебуреков, которые можно взять на вынос или заказать домой. Но это не традиционный обжаренный в масле пирожок с фаршем. В доставке Потапа «Дядя чебурек» предлагают гибрид традиционного блюда крымских татар с итальянской пиццей. То есть, начинка может быть «четыре сыра» или курица с ананасом. Работает этот сервис пока что только в Чернигове. И отличается весьма демократичными ценам. Одна такая «чебурекопицца» стоит 35 грн.

Компания звездной блондинки может накрыть банкет на 200 душ, фото: instagram.com

Кейтеринговая служба есть у экс-солистки "ВИА Гры", а нынче сольной исполнительницы Веры Брежневой. По данным из реестра торговых марок на ее имя (кстати по паспорту у певицы фамилия бывшего мужа Михаила Кипермана, а не нынешнего продюсера Константина Меладзе) оформлено несколько ТМ под названием INVERIA.

Это ивент-площадка для проведения различных мероприятий, типа тренингов, презентаций и лекций. И кроме аренды, здесь могут накормить закусками, канапе и тарталетками от одноимённой кейтеринговой службы. Это образовательное пространство находится в самом центре Киева, недалеко от Оперного театра.

В этом конференц-зале с видом на Оперный театр можно провести презентацию или деловые переговоры, фото: instagram.com

На сайте отмечается, что тут, к примеру, проходят уроки по истории моды, дегустации изысканного вина и встречи с известными людьми, среди которых, конечно, сама Вера и ее нынешний муж композитор Константин Меладзе.

Напомним, как ранее писала «Страна», журналист Дмитрий Гордон выпустил конфеты «Птичье молоко» имени себя. А боксер Владимир Кличко рекламирует здоровую еду, которую можно купить в супермаркете и перекусить на ходу.