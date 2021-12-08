TikTok, который стал самым популярным приложением в мире, обнародовал рейтинг самых популярных треков, под которые пользователи платформы записывали видеоролики в 2021 году.

Печень главных хитов уходящего года опубликован на сайте платформы.

Возглавил рейтинг сингл австралийского рэпера Masked Wolf Astronaut in the Ocean. Отметим, что и Youtube клип набрал более 262 миллионов просмотров.

На втором месте оказались победители Евровидения Måneskin с кавер-версией на трек музыкального рэп-дуэта из Норвегии Madcon - Beggin'.

На третьем месте оказалась песня Adderall (Corvette Corvette) от хип-хоп и рэп-исполнителя Popp Hunna.

Четвертое место досталось композиции про низкий уровень сахара в крови SugarCrash от канадского музыканта ElyOtto.

На пятом месте популярных треков TikTok оказался сингл Джастина Бибера и The Kid Laroi Stay.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы слушали на YouTube в 2020 году.

Также сообщали, Apple Music назвал 100 самых популярных хитов уходящего года в Украине.

Кроме того, писали, что слушали и смотрели украинцы в YouTube в 2021 году.