Компания Google опубликовала ежегодные данные о самых популярных видео, которые украинцы смотрели в YouTube в 2021 году.

Судя по рейтингу, украинцы уже который год не меняют своих вкусов и в основном слушают отечественную и российскую музыку: 6 клипов из десяти принадлежат украинским исполнителям. Впрочем, даже из них - всего одна работа на украинском языке.

Несколько работ - чисто российского производства. По одному клипу - у румынского и абазинского артистов.

Что касается популярных видео в общем, то в YouTube ищут развлекательный или прикольный контент, интервью с известными людьми, обзоры игр, телешоу и русскоязычные сериалы - в том числе и производства "Студии квартал 95", которую ранее возглавлял Владимир Зеленский.

А на первом месте в этом блоке - видео Навального про "Дворец Путина". Но тоже - только одно видео здесь вышло на украинском языке (шоу "Маска").

То есть даже сделанный в Украине контент лучше "заходит" жителям страны, если он на русском языке. Что ставит под вопрос политику принудительной украинизации, которую проводят уже несколько лет.

Топ-10 музыкальных видео в Украине в 2021

На первом месте находится видеоработа украинской певицы Светланы Лободы на песню "Родной". Отметим, что поп-певица активно строит карьеру в России. Клип сняли россияне - режиссер Анна Меликян, оператор Ксения Середа.

У клипа 82,8 млн. просмотров.

На втором месте - клип абазинского певца Султана Лагучева на песню "Горький вкус".

Третье место: клип на песню Rampampam румынской певицы Minelli, под которую молодежь в основном снимала видео в TikTok.





Четвертая строчка рейтинга у российского рэпера Morgenshtern на песню "Дуло". Продюсером выступил Slava Marlow. Данный хит также ежедневно взрывал танцевальный тренд Тиктока.

Песня украинской певицы "Nk" (Настя Каменских) "Красное Вино" и клип на нее занимает пятое место.

Украинская певица Тина Кароль с клипом "Скандал" - на шестой строчке.

На седьмом месте - клип "Bestseller" - дуэт украинского исполнителя Max Barskih с российской певицей Zivert.

Восьмая строчка рейтинга - у украинских музыкантов Artik & Asti с песней "Истеричка".

На девятом месте - клип "Чао! Чао!" от российского исполнителя Супер Жорика (Михаил Галустян).

Замыкает десятку рейтинга дебютная работа Wellboy с клипом "Гуси" продюсера Юрия Бардаша.

Самые популярные видео в Украине

Если учитывать не только музыкальные клипы, а все видео в общем, то десятка самых популярных будет выглядеть следующим образом:

На первом месте - видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки". Эту работу оппозиционный политик Алексей Навальный записал до своего возвращения в Россию и тюремного заключения.

У видео 119,7 млн. просмотров

Второе место - у развлекательного шоу российских комиков "Что было дальше" (с участием Антона Лапенко и Александра Гудкова).

Концепция шоу и правила описаны во вступительной заставке ролика: на сцену приглашается известный человек, который рассказывает историю из своей жизни. Концовку оставляет открытой, а четверо комиков – Тамби Масаев, Рустам Саидахметов, Сергей Детков и Алексей Щербаков слушают историю и предлагают свои варианты ее завершения.

На третьем месте - двухчасовое интервью российского журналиста Юрия Дудя с некогда популярным видеоблогером Ивангаем. Видео "Ивангай – где он пропадал" на канале вДудь просмотрели свыше 21,4 млн пользователей.

Четвертое место занимает первая серия второго сезона сериала "Папик" производства "Студии Квартал 95" (Украина).

Пятое место: видео белорусских блогеров "ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !"

Шестое место - первый выпуск шоу "Холостяк" на СТБ от 05.03.2021, в котором принял участие Михаил Заливако – успешный бизнесмен и спортсмен.

Седьмое место - интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с российским рэпером Моргенштерном, который угрожает украинской нацбезопасности.

Видео под названием "MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона" посмотрело более 8 миллионов пользователей.

На восьмом месте - российский комедийный скринлайф-сериал "Зона комфорта" с Ярославом Костровым в главной роли (Гарик Харламов).

Девятое место: Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!

Официальный клип длительностью один час продюсера Капуста посмотрели 17 млн. пользователей.

Десятое место - шоу "Маска", участниками которого были украинские звезды. Первый выпуск первого сезона увидели 3,2 млн пользователей.