В 2021 году самым посещаемым ресурсом в интернете стал TikTok
В 2021 году самым посещаемым ресурсом в интернете стала социальная сеть TikTok. Она обогнала лидера 2020 года - сайт Google.
Об этом со ссылкой на данные компании Cloudflare сообщает газета The Wall Street Journal.
Вторым в этом году стал сайт Google, за ним последовала соцсеть Facebook.
Десятка самых популярных доменов в 2021 году выглядит следующим образом:
- TikTok.com
- Google.com
- Facebook.com
- Microsoft.com
- Apple.com
- Amazon.com
- Netflix.com
- YouTube.com
- Twitter.com
- WhatsApp.com
По данным исследования компании, платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok впервые заняла лидирующую позицию уже в феврале этого года и в основном удерживала первенство с августа.
Как уточнила компания, при подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети. Отмечается, что в прошлом году Cloudfare отвел TikTok лишь седьмую строчку в рейтинге. Но так как компания начала отслеживать интернет-трафик только в сентябре 2020 года, рейтинг отображал результаты по посещаемости всего за четыре месяца.
Напомним, TikTok опубликовал топ-5 самых популярных песен 2021 года.
Также мы писали о том, что в Пакистане запретили TikTok, обвинив соцсеть в росте преступности и неуважении к исламу.