Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на генконсульство Российской Федерации во Львове.

Об этом 29 декабря сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Из последних провокаций: была брошена бутылка с зажигательной смесью в генконсульство РФ во Львове. Недавно задержали человека, который совершил преступление. Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком", - сказал чиновник.

По его словам, в связи с инцидентом усилена охрана "подобных объектов".

Как писала "Страна", в ночь на 24 декабря неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение генерального консульства РФ во Львове. Следователи открыли уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Мы также сообщали, что в тот же день под генеральным консульством России в Харькове 15 активисток ЛГБТ-сообщества устроили уличный перформанс. Они спели песню скандальной российской группы Pussy Riot "Богородица, Путина прогони!" и оставили для президента России Владимира Путина коробку с символическими подарками.