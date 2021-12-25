В пятницу, 24 декабря, под генеральным консульством России в Харькове 15 активисток ЛГБТ-сообщества устроили уличный перформанс. Они спели песню Pussy Riot "Богородица, Путина прогони!" и оставили для президента России Владимира Путина коробку с символическими подарками.

Об акции сообщает "Общественное".

ЛГБТ-активистки принесли под консульство игрушечный мозг для Путина, историю Украины, путевку в Великий Устюг (чтобы туда Путин ездил вместо Крыма), презервативы, белые тапочки, носки и конвенцию ООН о правах человека, которые демонстративно положили в коробку. Организатор перформанса Анна Шарыгина объяснила, что подарки группа сделала от имени некоего "адского Николая" и его ангелов.

"К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим никто не приходит, а адский Николай приходит к настоящим язычникам, поэтому сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает украинское общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит", - сказала Шарыгина.

Она добавила, что ее соратницы придумали "адского Николая" как феминистическое проявление святого Николая.

Коробку с подарками ЛГБТ-активистки поставили у входа консульства. Ее осмотрели правоохранители и остались возле нее дежурить.

Ранее "Страна" писала, что в ночь на 24 декабря неизвестный бросил жестянку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове.

А незадолго до этого Ровенский облсовет потребовал называть РФ Московией на том основании, что "россияне в ХХ веке носили одежду обезьяно-людей".