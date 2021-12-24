В ночь на пятницу, 24 декабря, неизвестный бросил жестянку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование, устанавливается личность злоумышленника.

Между тем, "Страна" сообщала, что депутаты Львовского облсовета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Зеленскому о "восстановлении исторической справедливости", под которым они имеют в виду переименование России в Московию.

А уже в среду, 22 декабря, депутаты Львовского облсовета все-таки обратились к Зеленскому для переименования России в Московию, а россиян в "московитов".

Вслед за Львовским областным советом переименовать Россию в Московию захотели и депутаты Ровенского. На заседании 17 декабря они проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту, мотивируя свое желание восстановлением исторической справедливости.