Накануне выходных в одном из дворов на бульваре Леси Украинки в столице случился инцидент с машиной чиновника-экоинспектора Антона Ефимова.

По информации наших источников в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, вечером в пятницу, 3 декабря, поступил вызов пожарным о возгорании автомобиля во дворе жилого дома на Печерске.

Прибывшие огнеборцы успели потушить автомобиль, однако огонь серьезно повредил BMW и соседнюю припаркованную машину местного жителя. Наши собеседники из правоохранительных органов на условиях анонимности рассказали, что при выезде на место происшествия было однозначно установлено, что это поджог. Так как возле автомобиля нашли деформированную пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости. Именно из нее, вероятнее всего, и поливали машину чиновника коктейлем Молотова.

Также мы узнали из достоверных источников "Страны", что сгоревший автомобиль BMW 328i принадлежит Антону Ефимову, занимающему должность начальника Управления - старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Управления государственного экологического надзора (контроля) земельных ресурсов, недр, водных ресурсов, атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Согласно декларации о доходах, Ефимов приобрел машину в прошлом году, однако сумму покупки не указал, воспользовавшись функцией "неизвестно", которую обычно применяют к имуществу приобретенному много лет назад, либо полученным от приватизации и неподдававшемуся оцениванию по рыночным ценам.

Полиция начала расследование по ч.2 ст.194 УК Украины "Умышленное уничтожение имущества" путем поджога. Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы. Сам владелец сгоревшей машины не смог сказать с кем в последнее время конфликтовал, поэтому среди возможных мотивов могут быть профессиональная деятельность, личная неприязнь, несвязанная с работой либо же месть за нанесенную обиду.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь с 23 на 24 октября в Харькове подожгли Lexus руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, сегодня, 5 декабря, около 5 утра в Ужгороде сгорели дотла 2 автомобиля марки Subaru и Volkswagen, которые принадлежали главреду "Зидо". Инцидент произошел прямо во дворе дома владельца. Правоохранители не исключают поджога, однако пока что официальный комментарий дать не могут.