В городе Ирпень Киевской области преступники подожгли гараж и дом известного украинского тикток-блогера Романа Грицько. Сам он считает, что инцидент может быть связан с его деятельностью.

Детали происшествия описал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Так, инцидент произошел 7 октября. Сперва загорелся гараж, в котором стояли два автомобиля. После этого огонь перекинулся на дом.

"Видеозапись двух незнакомцев, которые с бутылками проникают в гаражное помещение, стремительно облетела мнтернет. Впрочем, какими бы "мощными" ни были соцсети, злоумышленников разоблачает прежде всего уголовный розыск", - заявил Небытов.

По его словам, полицейским удалось вычислить виновников поджога, а также задержать их.

"Эти гастролеры 31 и 37 лет ранее судимы за кражи, наркопреступления и незаконное обращение с оружием. В ночь пожара они на такси приехали в Ирпень, купили на заправке горючее и проникли в дом пострадавших. Свою вину в поджоге фигуранты признают, впрочем, уверяют, что с масштабом "перестарались" и намеревались повредить автомобиль только жены блогера", - рассказали в полиции.

Сам Грицько считает, что поджог может быть связан с запланированной во Дворце спорта конференции о Тиктоке. Мероприятие должно пройти 13 ноября. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре на парковке в Полтаве произошел масштабный пожар, повреждения получили шесть автомобилей.

Также мы сообщали, что в Екатеринбурге парень с девушкой жгли тополиный пух и случайно сожгли авто.