"Страна" продолжает следить за судьбой Константина Мельника, который 26 августа совершил поджоги входа в офис омбудсмена Людмилы Денисовой на улице Институтской и Верховного суда на улице Филиппа Орлика.

После огненного перформанса мужчину задержали, и Печерский суд отправил его под арест на 60 суток. По данным источников "Страны", оказавшись в СИЗО, подозреваемый в поджогах объявил голодовку и отказывался от пищи более 40 дней. Его уговаривал поесть едва ли не весь персонал следственного изолятора.

Несмотря на нелогичные поступки и специфический бэкграунд поджигателя (несколькими годами ранее он жил то в лесу, то в палатке возле офиса уполномоченного по правам человека на Институтской, на тот момент Валерии Лутковской, и признавался, что посещал религиозную секту "шелковцев"), психиатры больницы имени Павлова не нашли у него никаких психических расстройств и патологий.

Подозреваемый был признан вменяемым и вполне подсудным. На днях Печерский райсуд Киева продлил ему содержание под стражей до конца ноября.

Учитывая отсутствие психических болезней и необходимости принудительного лечения в психиатрической больнице, за поджоги госучреждений ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Наши информированные источники в Печерском суде рассказывают, что во время заседания в суде подозреваемый охотно делился собственными рецептами коктейлей Молотова, которыми забросал Верховный суд и офис омбудсмена, нисколько не сожалел о содеянном и признавался, что при необходимости поступил бы так же.

О чем он очень сожалел, так это от том, что у него заклинил его импровизированный огнемет, который он изготовил из баллона для опрыскивания растений химикатами и до краев наполнил бензином.

Арестант заявлял, что выходит из гражданства Украины и больше не подчиняется властям этого государства, поэтому якобы его не имеют права здесь судить. Ранее он объяснял свой поступок нежеланием властей помочь вернуть ему семью из Беларуси - жену и троих детей, которых якобы выкрали сектанты.

Однако знающие подозреваемого люди говорят, что жена сама ушла от него с детьми из-за его чудачеств и не желает с ним видеться.

Поэтому ни омбудсмен, ни другие госорганы не в силах помочь ему вернуть семью.

Тем временем в Верховном суде уже установили новые двери, а вот у омбудсмена Людмилы Денисовой все никак не дойдут руки до ремонта и пока что входят в здание сквозь закопченные после пожара.

В день поджога "Страна" подробно рассказывала об этом происшествии.

Мы также сообщали, что через два дня после инцидента поджигателя арестовали на 60 суток.