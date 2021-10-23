Двум подозреваемым в атаке на дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы сообщили о подозрении. Однако оба парня - исполнители, кто был заказчиком атаки - по-прежнему не ясно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

Согласно материалам следствия, один из двух подозреваемых - это 20-летний житель Киева, который получил заказ на поджог дома Жовквы в мессенджере Telegram. По словам парня, за это ему обещали заплатить $7 тыс. (около 183 тыс. грн - Ред.).

К поджогу дома он привлек своего знакомого, 25-летнего жителя Черкасской области. Злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлями Молотова" и прибыли по указанному адресу. Они расписали забор дома разными оскорблениями и, пока один из злоумышленников следил за обстановкой, второй - бросил подожженный "коктейль Молотова".

"При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника", - сказано в сообщении.

Однако кто именно дал заказ через Telegram, не сообщается. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Напомним, в дом Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова", во время инцидента никто не пострадал. В Офисе президента надеются на то, что удастся в скором времени установить заказчиков атаки.

Также "Страна" сообщала, что в конце лета в Киеве в офис омбудсмена Денисовой бросили "коктейль Молотова".