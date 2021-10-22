В Офисе президента рассчитывают, что правоохранители быстро установят заказчиков и мотивы нападения на дом заместителя главы ОП Игоря Жовквы, во двор которого ночью метнули коктейль Молотова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Укринформ.

"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он и никто другой не пострадали. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Теперь надеемся и на скорейшее установление заказчиков и возможных мотивов этого нападения, а также привлечение всех виновных к ответственности", - заявил Никифоров.

По его словам, Жовква уже дал показания следователям, сейчас находится на рабочем месте и продолжает выполнять возложенные на него функции.

"Согласно его (Жовквы - Ред.) словам, такая попытка запугать его или Офис президента является бессодержательной, жалкой и подобное проявление ненависти недопустимо в цивилизованной стране", - добавил Никифоров.

Напомним, метнувшего коктейль Молотова злоумышленника задержали, им оказался 25-летний парень без постоянного места работы и проживания. Он якобы нашел "заказ" на поджог дома замглавы ОП на сайте объявлений в интернете.

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