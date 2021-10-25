В ночь с 23 на 24 октября в Харькове подожгли Lexus руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели рассказали, что инцидент произошел около 01:44. Возле девятиэтажки на улице Ньютона, 104 загорелся автомобиль Lexus ЕS 350. Огонь перекинулся и на соседнюю машину - Skoda Oktavia.

Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к тушению пожара. К 01:53 они локализовали пламя, а к 02:40 полностью ликвидировали пожар.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

Подожженный автомобиль, по информации "Украинской правды", принадлежит Дмитрию Калюжному - бывшему сотруднику Департамента "К" (управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью) Службы безопасности Украины, который сейчас работает руководителем генинспекции Офиса генпрокурора при Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, "Страна" писала о том, что в сентябре в Полтаве неизвестные подожгли стоянку, сгорели шесть автомобилей.

Также мы писали о том, что в апреле в Одессе подожгли авто бывшего прокурора области.