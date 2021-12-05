Сегодня, 5 декабря, около 5 утра в Ужгороде сгорели дотла 2 автомобиля марки Subaru и Volkswagen. Инцидент произошел прямо во дворе дома владельца. Правоохранители не исключают поджога, однако пока что официальный комментарий дать не могут.

О поджоге сообщил владелец автомобилей, главный редактор издания "Зидо" Павел Белецкий в Facebook.

Белецкий выложил видео в сеть около 6 утра, сам поджог произошел ориентировочно в 5:00.

"От те-на, правды, блин", - говорит владелец авто на видео.

Кроме того, глава НСЖУ Сергей Томиленко также поделился своей информацией о данном инциденте.

"Новый поджог авто журналиста! Сегодня в Ужгороде около 5 утра сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене", - говорится в сообщении Томиленко.

По его словам, в комментарии НСЖУ Белецкий сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью и добавил "Больше ни с чем не могу связать".

Помимо этого, глава НСЖУ написал, что у украинских журналистов есть основания быть в чрезвычайной тревоге. Он обратил внимание на то, что все еще остаются не расследованы случаи поджога авто журналиста Serhii Guz из Каменского, "поджог редакции издания "Альтернатива" Roman Varshanidze в Овидиополе, поджог редакции местной газеты в Самборе, поджог авто на Волыни издание "Инсайдер Медиа"...".

Мы сообщали о том, что журналисты незаконно закрытых Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK, "Перший незалежний", а также изданий "Страна.юа" и "Шарий.net" предупредили мировое сообщество о планах президента зачистить независимые медиа и ввести в стране тотальную цензуру.

Напомним, ранее "Страна" писала аналитическую новость о том, когда же власть Украины начнет отбирать каналы и закрывать СМИ.