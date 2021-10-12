В Одессе неизвестный облил красной краской вход в Генконсульство Российской Федерации на Гагаринском плато (район Аркадия). Инцидент произошел в ночь на вторник, 12 октября. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

По факту ЧП открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

"Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицо, причастное к правонарушению, устанавливается", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет заключения.

По предварительным данным, речь идет об одном злоумышленнике. Около полуночи неизвестный в темной одежде бросил в ворота Генконсульства два пакета с краской. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на месте испачканные краской ворота и пакеты, в которые была упакована краска. О мотивах злоумышленника пока ничего не сообщают.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция выяснила, почему мужчина в белом облил ступеньки у мэрии Киева красной краской.

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