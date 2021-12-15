В Киевской области КОРД взял штурмом квартиру мужчины, стрелявшего по людям. Фото: Facebook/МВД Украины

В Вишневом Киевской области при штурме квартиры задержали мужчину, который стрелял в людей из пистолета.

Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел Украины во вторник, 15 декабря.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что сегодня, в 12:00, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

По предварительным данным, мужчина стрелял по рабочим, которые приехали проводить работы рядом с его домом.

Бойцы спецподразделения КОРД выломали дверь и задержали злоумышленника.

"Как оказалось, мужчина перемещался между двумя квартирами - в одной было оружие, а в другой находился стрелок", - проинформировал Небитов.

Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет. 

Полиция штурмовала квартиру стрелка

Задержание стрелявшего по людям

Стрелял из пистолета по людям

 

В Киевской области задержали мужчину, стрелявшего по людям из пистолета. Источник: Facebook/МВД Украины

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