В Вишневом Киевской области при штурме квартиры задержали мужчину, который стрелял в людей из пистолета.

Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел Украины во вторник, 15 декабря.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что сегодня, в 12:00, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

По предварительным данным, мужчина стрелял по рабочим, которые приехали проводить работы рядом с его домом.

Бойцы спецподразделения КОРД выломали дверь и задержали злоумышленника.

"Как оказалось, мужчина перемещался между двумя квартирами - в одной было оружие, а в другой находился стрелок", - проинформировал Небитов.

Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В Киевской области задержали мужчину, стрелявшего по людям из пистолета. Источник: Facebook/МВД Украины

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