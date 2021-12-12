В воскресенье, 12 декабря, в Обухове под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, припаркованный в одном из дворов города.

Об этом сообщают местные паблики в Facebook.

"Неизвестные обстреляли автомобиль по улице Каштановой", - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно, что неизвестные выпустили несколько пуль в лобовое стекло машины. Одна из пуль пробила стекло, в связи с чем пользователи допустили, что стреляли из травматического оружия.

В полиции инцидент пока никак не комментируют.

Напомним, в октябре в Киевской области мужчина, угрожая пистолетом кассиру, украл продукты в магазине, а после этого обстрелял автомобиль. Правоохранителям понадобилось меньше часа для его задержания. Медицинского освидетельствование показало, что он был пьян. По факту было открыто уголовное производство по статьям о разбое и хулиганстве, теперь мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Страна" также писала, что в середине октября в Киеве неизвестные обстреляли маршрутку и ранили водителя. По данному факту было открыто производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.