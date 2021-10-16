В Днепровском районе Киева группа неизвестных людей обстреляла пассажирский автобус. В результате стрельбы водитель транспорта получил ранения.

Об этом сообщила Нацполиция Киева.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия. Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз выстрелили в автобус и скрылись.

"В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался", – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Теперь подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что во вторник, 12 октября, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина в камуфляже открыл огонь по семье. В результате один человек получил ранение.

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