Полиция безопасности Норвегии считает нападение с луком на горожан в городе Конгсберг на юге страны актом терроризма.

Об этом сообщает полиция Норвегии в четверг, 14 октября.

В норвежской полиции безопасности заявили, что события в Конгсберге пока выглядят как теракт, но расследование, которое возглавляет юго-восточный полицейский округ, более подробно разъяснит, чем был мотивировано нападение. Уровень угрозы в Норвегии до сих пор считается умеренным.

Ведомство считает возможным, что исламисты и правые экстремисты могут попытаться совершить террористические атаки в Норвегии.

Полиция безопасности также изучает вероятность того, что нападение в Конгсберге могло вдохновить других на серьезные насильственные действия или вызвать нападения с мотивом мести.

В центре Конгсберга до сих пор остаются значительные силы полиции. Следователи расспрашивают свидетелей и исследуют место событий для точного установления обстоятельств.

Ранее "Страна" сообщала, что в норвежском городе Конгсберге мужчина с луком и стрелами стрелял по прохожим. В результате стрельбы погибли пятеро и ранены еще несколько человек. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, после чего его доставили в город Драммен.

Также мы информировали, что в Нидерландах мужчина напал с ножом на людей, а потом стал стрелять с балкона из арбалета. Убиты двое человек. Какие отношения связывали жертв нападения и какой мотив был у мужчины, устанавливает полиция.