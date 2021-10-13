В норвежском городе Конгсберге мужчина с луком и стрелами стрелял по прохожим. В результате стрельбы погибли и ранены несколько человек.

Об этом сообщает норвежский портал NRK.

Инцидент произошел вечером в среду, 13 октября. В частности, мужчина напал на посетителей магазина "Coop".

"Есть несколько погибших и раненых. Мы используем много бригад и все доступные ресурсы", - заявил начальник городской полиции Эйвинд Аас.

Однако, позже правоохранителям удалось задержать нападавшего. После чего его доставили в город Драммен.

Аас рассказал, что полиция проводит допрос свидетелей произошедшего. На данный момент мотивы злоумышленника устанавливаются.

"Время покажет, каким был мотив для этих действий", - добавил он.

Очевидцы нападения рассказали, что во время операции полиция применила большое количество личного состава и вертолеты. Жителям района приказали оставаться дома.

На вопрос о том, можно ли назвать произошедшее терактом, правоохранители отвечают, что пока говорить об этом рано.

По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку.

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